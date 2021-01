Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare une opération légendaire pour Mbappé !

Publié le 12 janvier 2021 à 9h10 par A.M. mis à jour le 12 janvier 2021 à 9h58

Grande priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé fera probablement l'objet d'intenses négociations l'été prochain concernant son avenir. Et il semble que le club merengue prépare déjà son plan d'attaque auprès du PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé sera bien évidemment l'un des dossiers brûlants du côté du Paris Saint-Germain. Et pour cause, l'attaquant français n'a toujours pas prolongé son contrat du côté du club de la capitale. Un bail qui s'achève en juin 2022. Autrement dit, s'il n'étend pas son bail dans les prochaines semaines, Kylian Mbappé aura de grandes chances de quitter le PSG l'été prochain. Et pour cause, le club parisien ne prendra pas le risque de voir partir libre l'ancien Monégasque l'année suivante. Une aubaine pour le Real Madrid, conscient qu'il peut avoir une chance inespérée durant le prochain mercato estival.

Le Real veut vendre pour 150M€ !