Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros problème pour le Real Madrid dans le dossier Mbappé ? La réponse !

Publié le 12 janvier 2021 à 11h10 par A.M.

Alors que le Real Madrid semble bien décidé à recruter Kylian Mbappé, il semblerait que le salaire de l'attaquant du PSG ne pose pas de problème aux finances madrilènes.

L'opération Mbappé s'annonce complexe pour tout le monde. Pour le PSG tout d'abord puisque le contrat de l'attaquant français prend fin en juin prochain et s'il ne prolonge pas, il faudra le vendre l'été prochain afin de pas prendre le risque de le voir partir libre à l'issue de son bail. Mais pour le Real Madrid aussi cela s'annonce compliqué. Et pour cause, l'impact de la crise sur les finances des clubs rend ce dossier très compliqué et les Madrilènes vont devoir trouver une solution pour s'offrir l'attaquant français. Mais visiblement, tout semble faisable.

Le salaire de Mbappé ne posera pas de problème