Mercato - Real Madrid : Le PSG a raté un incroyable coup à cause de Zidane !

Publié le 12 janvier 2021 à 11h00 par D.M.

Comme indiqué par le 10 Sport en exclusivité en juin dernier, le PSG avait formulé une offre pour s’attacher les services d’Eduardo Camavinga. Mais le Real Madrid aurait demandé au joueur rennais de repousser cette proposition.

Eduardo Camavinga a vécu une année 2020 exceptionnelle. Agé de 18 ans, la pépite a brillé en Ligue 1 et à réaliser de grandes prestations sous le maillot de Rennes. Le milieu de terrain est même devenu le plus jeune joueur à enfiler le maillot de l’équipe de France depuis 1914. Une progression fulgurante qui impressionne et qui ne laisse pas insensible les plus grands clubs européens. Selon la presse espagnole, Eduardo Camavinga serait la priorité du Real Madrid pour le prochain mercato estival. La formation de Florentino Perez aurait même empêché le PSG de se l’offrir cet été, afin de garder une chance dans ce dossier.

Le PSG avait formulé une offre pour Camavinga cet été, mais...