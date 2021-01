Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City, MLS… Messi aurait déjà tranché pour son avenir !

Publié le 12 janvier 2021 à 10h30 par B.C. mis à jour le 12 janvier 2021 à 10h55

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi aura l’embarras du choix pour son avenir l’été prochain. Alors qu’un départ n’est pas à exclure pour l’Argentin, ce dernier aurait cependant un plan de carrière bien établi jusqu’à sa retraite.

L’avenir de Lionel Messi pourrait bien se décider dans les prochains jours. En effet, un nouveau président sera élu au FC Barcelone le 24 janvier prochain, et ils sont quatre candidats à être encore en lice : Joan Laporta, Victor Font, Toni Freixa et Emili Rousaud. Le premier cité est réputé pour entretenir d’excellentes relations avec l’attaquant star du Barça et disposerait même du soutien de la famille Messi dans ses parrainages d’après les dernières révélations en provenance d’Espagne. Joan Laporta pourrait donc trouver les bons arguments pour convaincre Lionel Messi de repousser les avances du PSG et Manchester City afin de poursuivre sa carrière en Catalogne, et le joueur n’attendrait que cela.

Une prolongation au Barça puis une pige en MLS pour Messi ?

Sur Twitter , le journaliste Sergio González a en effet révélé que Lionel Messi ne compterait pas quitter le FC Barcelone dans l’immédiat. Ses envies de départ ont en effet été causées par sa relation compliquée avec Josep Maria Bartomeu et les nombreux problèmes internes, mais le journaliste espagnol précise que Lionel Messi envisagerait de rester au Barça jusqu’en juin 2023 si les conditions étaient réunies. Un départ serait ensuite au programme pour l’Argentin, désireux de finir sa carrière à l’Inter de Miami, dirigé par son ami David Beckham.