Mercato - Barcelone : Le clan Messi a fait son choix pour les élections présidentielles !

Publié le 11 janvier 2021 à 20h00 par Th.B.

Bien que Lionel Messi ne se soit pas ouvertement exprimé sur sa préférence pour le futur président du FC Barcelone, sa famille aurait soutenu Joan Laporta qui est plus que jamais favori dans cette élection présidentielle.

Les quatre finalistes des élections présidentielles sont désormais connus. Selon Marta Ramon, journaliste pour la RAC1 , Toni Freixa, Emili Rousaud, mais surtout Victor Font et Joan Laporta se trouvent dans le sprint final de leur campagne électorale. En effet, Xavi Vilajoana, Jordi Farré, ou encore Agusti Benedito ont vu leurs chances d’être élu réduites à néant ce lundi, moment où le bilan des parrainages de chaque candidat a été effectué. Joan Laporta est plus que jamais le favori à l’élection avec ses 10 257 parrainages. Et bien que Lionel Messi soit resté silencieux concernant sa préférence en marge des élections présidentielles, sa famille aurait clairement tranché.

La famille de Messi aurait soutenu Laporta !