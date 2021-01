Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, salaire… Le Qatar prêt à toutes les folies pour Messi ?

Publié le 11 janvier 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors que Lionel Messi se rapproche petit à petit d’un départ libre du FC Barcelone en fin de saison, le PSG aurait la ferme intention de tenter une opération visant à attirer le natif de Rosario dans son effectif l’été prochain. Et dans cette optique, le club de la capitale serait prêt à consentir de grands sacrifices.

Désireux de quitter le FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi a finalement été retenu par Josep Maria Bartomeu. Par conséquent, le sextuple lauréat du Ballon d’Or évolue toujours dans les rangs du club catalan cette saison, mais il est désormais à six mois de la fin de son contrat. Ainsi, à la croisée des chemins au sein de son club de toujours, le natif de Rosario pourrait prendre la décision de s’en aller librement en fin de saison pour relever un nouveau challenge à 33 ans. Et si du côté du Barça on ne perdrait pas encore espoir de trouver un accord avec Lionel Messi pour qu’il prolonge son contrat, le PSG n’aurait pas l’intention de passer à côté de l’opportunité de recruter l’international argentin librement. Il reformerait ainsi le duo que le numéro 10 du FC Barcelone formait avec Neymar chez les Blaugrana , chose qui ne déplairait pas à l’attaquant brésilien de 28 ans, ce dernier n’ayant pas caché il y a quelques semaines qu’il rêvait de rejouer avec celui qu’on surnomme La Pulga . Par conséquent, il est annoncé depuis de nombreuses semaines que le Paris Saint-Germain songerait à monter une opération visant à recruter Lionel Messi l’été prochain s’il ne renouvelle pas son bail au FC Barcelone. Cela permettrait aux pensionnaires du Parc des Princes d’être dotés d’une ligne d’attaque de rêve composée de l’Argentin, de Neymar et de Kylian Mbappé.

Le PSG serait en mesure d’accueillir Lionel Messi dans son effectif

Cependant, une question se pose : cumuler les salaires de ces trois stars planétaires est-il possible pour le PSG ? Et à en croire les informations de la Cuatro , la réponse serait oui. En effet, la radio espagnole estime que, contrairement à tous les autres clubs du monde, Paris pourrait prendre en charge ces trois salaires qui se chiffreraient en cumulé à plus de 110 M€/an, et ce grâce aux fonds fournis par le Qatar. Toutefois, nonobstant l’aspect financier, il convient aussi de se demander si Lionel Messi pourrait être intéressé par la perpective de rejoindre la capitale française d’un point de vue sportif. Et là encore, la réponse à cette question serait oui d’après la Cuatro . En plus de la possibilité de reformer son duo avec Neymar, le PSG aurait deux arguments de poids vis à vis de l’Argentin. Le premier serait la présence de Mauricio Pochettino sur son banc. Lui-aussi argentin, il pourrait communiquer facilement avec Lionel Messi, et celui qu’on surnomme La Pulga pourrait être séduit par la perspective de travailler sous les ordres de l’ancien entraîneur de Tottenham. Le second argument serait le fait que le numéro 10 du FC Barcelone souhaiterait rejoindre un projet gagnant s’il quitte le club catalan. Son but serait de remporter une nouvelle fois la Ligue des Champions ainsi que de glaner de nouveaux Ballons d’Or. Cela tombe bien, c’est précisément ce à quoi aspire le PSG, même s’il faudra que le club parisien se montre très convaincant vis à vis de Lionel Messi.

Une vente de Kylian Mbappé en ultime recours ?