Mercato - Barcelone : Le PSG devra sortir le grand jeu pour Lionel Messi !

Publié le 12 janvier 2021 à 6h30 par Th.B.

Annoncé comme le grand favori pour les élections présidentielles du FC Barcelone qui se tiendront le 24 janvier prochain, Joan Laporta est confiant quant à sa capacité de prolonger le contrat de Lionel Messi. Le PSG peut retenir son souffle.

Lionel Messi au PSG ? C’est du moins le rêve de Neymar qui a fait part de sa volonté de voir son ancien compère d’attaque du FC Barcelone rejoindre la capitale française afin de jouer à ses côtés la saison prochaine. L’homme d’un seul club pourrait-il finalement quitter le FC Barcelone ? Déjà l’été dernier, Messi avait demandé à ses anciens dirigeants de le laisser partir via sa clause lui permettant de rompre de manière unilatérale son contrat. Alors une telle option n’est pas à écarter, d’autant plus que son engagement envers le Barça expirera en juin prochain si la situation restait inchangée. Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a tissé des liens forts avec le clan Messi lors de son passage en tant que président entre 2003 et 2010 et compte bien convaincre le capitaine du FC Barcelone de poursuivre en Catalogne.

Joan Laporta voit Messi célébrer le 125ème anniversaire du Barça au club !