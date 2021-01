Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offensive de Villas-Boas pour cet ancien de l’OL ? La réponse !

Publié le 12 janvier 2021 à 8h45 par B.C.

Alors que l’OM s’intéresserait de près à Jean-Philippe Mateta (Mayence), le directeur sportif du club allemand a mis les choses au clair concernant son attaquant.

Ça bouge à l’OM dans ce mercato hivernal ! Désireux de se renforcer en ce mois de janvier, Pablo Longoria s’active et semble proche de parvenir à ses fins avec Pol Lirola (Fiorentina), qui va ainsi remplacer Bouna Sarr sur le flanc droit de la défense après son départ au Bayern Munich l’été dernier. Mais l’Olympique de Marseille cherche également à injecter du sang neuf dans son secteur offensif et s’intéresse notamment à Arkadiusz Milik (Napoli), Gaëtan Laborde (Montpellier) ou encore Jean-Philippe Mateta (Mayence). La chaîne Téléfoot a en effet révélé il y a quelques jours l’intérêt de Pablo Longoria pour l’ancien attaquant de l’OL, même si ce dernier n’apparaît pas comme la priorité du club phocéen. Malgré tout, des contacts auraient eu lieu entre les dirigeants de l’OM et Mayence, mais en Allemagne, on attend encore une offre marseillaise.

« Personne ne nous a contactés »