Mercato - OM : Une solution trouvée pour recruter Milik ?

Publié le 12 janvier 2021 à 10h15 par A.C.

En fin de contrat avec le Napoli, Arkadiusz Milik intéresserait beaucoup l’OM et pourrait quitter son club cet hiver.

Alors que Kevin Strootman serait sur le point de retrouver la Serie A et que Pol Lirola devrait arriver en provenance de la Fiorentina, à l’Olympique de Marseille on souhaite boucler un nouveau coup. André Villas-Boas a plusieurs fois réclamé l’arrivée d’un attaquant de pointe et Pablo Longoria travaillerait déjà sur plusieurs pistes. C’est le cas d’Arkadiusz Milik ! En fin de contrat avec le Napoli, le Polonais a informé le club qu’il ne souhaite pas prolonger et un départ pourrait donc se dessiner cet hiver, si le club ne veut pas le perdre gratuitement en juin prochain. Mais une chose semble bloquer l’OM pour l’instant : le montant relativement élevé réclamé par le Napoli.

Le Napoli prêt à baisser le prix de Milik, mais...