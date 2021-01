Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de Zinedine Zidane bientôt relancé ?

Publié le 12 janvier 2021 à 9h00 par B.C.

Menacé il y a quelques semaines, Zinedine Zidane était parvenu à renverser la situation grâce à la qualification du Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. Cependant, les doutes seraient toujours présents en interne, et les prochains jours pourraient de nouveau être déterminants pour l’avenir du Français.

Le second passage de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid est loin d’être un long fleuve tranquille. Après un sacre en Liga décroché au terme d’une saison perturbée par la crise du Covid-19, l’entraîneur français peine aujourd’hui à enchaîner les bons résultats au Real Madrid. Dauphins de l’Atlético de Madrid, leader avec 1 point d’avance et 3 matches en retard, les Merengue sont passés tout proche de la catastrophe en Ligue des champions en obtenant leur ticket pour les huitièmes de finale à la dernière journée, de quoi sauver la tête de Zinedine Zidane, menacé. Cette qualification a permis à l’ancien milieu offensif de respirer pour son avenir, mais les dernières contreperformances du club espagnol auraient ravivé les doutes en interne.

La Supercoupe, plus qu’un titre pour Zidane