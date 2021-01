Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça va enfin bouger pour Neymar !

Publié le 12 janvier 2021 à 6h45 par Th.B.

Dans le viseur de certains candidats à la présidence du FC Barcelone, Neymar aurait la ferme volonté de rester au PSG et de prolonger son contrat. Leonardo serait d’ailleurs prêt à passer à l’action.

Neymar se trouve à 18 mois de l’expiration de son contrat au PSG. Mais contrairement à la première partie de son aventure parisienne, la star brésilienne n’aurait plus vraiment l’intention de retourner au FC Barcelone où certains candidats à la présidence l’attendent. La tendance penche plus vers une prolongation de contrat que préparerait Leonardo d’après Téléfoot . Journaliste d’ Esporte Interativo , Isabela Pagliari a fait une annonce de taille sur les ondes d’ Europe 1 ces dernières heures en confirmant la volonté de Neymar de poursuivre son expérience au PSG qui expire pour le moment en juin 2022 et l’offensive imminente des dirigeants du Paris Saint-Germain pour sa prolongation.

« Le PSG essaie de préparer une première proposition, car Neymar est très content »