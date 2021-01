Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une partie du vestiaire contre Sergio Ramos ?

Publié le 12 janvier 2021 à 9h30 par A.C.

Les agissements de Sergio Ramos, qui ferait pression sur le Real Madrid pour prolonger, ne plairaient pas à tout le monde.

Inoxydable capitaine et idole des supporters, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid. Son contrat se termine en juin prochain et, pour le moment, une prolongation semble mal embarquée. Le président Florentino Pérez n’est pas vraiment fans de prolonger les trentenaires et à bientôt 35 ans, Ramos réclamerait au moins deux années supplémentaires. Avec la crise actuelle, Pérez souhaiterait également baisser la masse salariale, commençant par son capitaine. Un effet de –10% sur son salaire lui aurait ainsi été demandé, comme à tout joueur de l’effectif professionnel.

A Madrid, il y a les pro Ramos et les pro Pérez

Pas question pour Sergio Ramos de faire un tel effort... mais ce ne serait pas le cas de tout le monde au Real Madrid ! D’après les informations de Gianluca Di Marzio, une partie du vestiaire madrilène serait disposé à baisser son salaire de 10% et n’apprécierait pas du tout l’attitude de Ramos. Ce groupe serait notamment mené par Casemiro, accompagné de plusieurs cadres de l’équipe première. Reste à voir si cette partie du vestiaire aura un impact sur la décision de Sergio Ramos, qui pourrait revoir sa position au cours des prochains mois.