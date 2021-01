Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un attaquant de Villas-Boas pourrait rebondir en Ligue 1 !

Publié le 12 janvier 2021 à 15h10 par A.M.

Bien décidé à vendre cet hiver, l'OM chercherait une porte de sortie à Marley Aké. Et le jeune attaquant marseillais susciterait l'intérêt de Nîmes.

Ces dernières heures, l'OM n'a pas chômé en coulisses sur le mercato d'hiver. En effet, en plus de l'arrivée de Pol Lirola, le club phocéen devrait boucler le prêt de Kevin Strootman au Genoa. Mais dans le sens des départs, l'OM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et souhaite alléger son effectif en prêtant notamment plusieurs jeunes prometteurs à l'image de Marley Aké et Lucas Perrin. « On a parlé avec eux. On pense à ça, on va voir ce qu'on peut faire. On n'est pas trop pressé parce que ce sont deux bons joueurs et on pense qu'ils ont un futur à l'OM. On en veut pas un prêt pour qu'ils soient mis de côté, on veut qu'ils jouent beaucoup », confiait d'ailleurs André Villas-Boas à ce sujet ces derniers jours.

Nîmes intéressé par Marley Aké ?

Et visiblement, Marley Aké a déjà des touches en Ligue 1. En effet, selon les informations de l'insider Mohamed Toubache-Ter, l'attaquant formé à l'OM suscite l'intérêt de Nîmes. Lanterne rouge du Championnat, le club gardois aimerait obtenir le prêt de Marley Aké afin de compenser le départ de Kevin Denkey qui s'est engagé au Cercles Bruges. Avec la deuxième plus mauvaise attaque de Ligue 1, Nîmes a bien besoin de sang frais pour dynamiser son secteur offensif.