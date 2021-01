Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement pour cette piste offensive de Longoria !

Publié le 12 janvier 2021 à 10h45 par A.C.

Pablo Longoria, head of football de l’Olympique de Marseille, devrait voir une piste offensive s’éloigner.

Bientôt, Pablo Longoria devrait finaliser sa première recrue de l’hiver. Pol Lirola serait en effet sur le point d’officiellement rejoindre l’Olympique de Marseille, en provenance de la Fiorentina. Il s’agirait d’un prêt, avec une option d’achat fixée à 12M€. Le dossier du latéral droit désormais réglé, Longoria peut exclusivement se concentrer sur le recrutement d’un attaquant, grande priorité d’André Villas-Boas. Le head of football aurait activé plusieurs pistes en Serie A et L’Équipe a notamment évoqué celle menant à Christian Kouamé, également à la Fiorentina. Mais dans ce dossier, les choses ne se passent pas comme prévu...

Kouamé finalement parti pour rester à la Fiorentina ?