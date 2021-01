Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau problème en vue pour Pablo Longoria !

Publié le 12 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’OM chercherait à vendre plusieurs joueurs cet hiver pour renflouer les caisses, Nemanja Radonjic ferait partie des profils sur le départ. Mais l’attaquant serbe annonce sa ferme intention de rester au club…

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM est en proie à certaines difficultés financières depuis quelques mois, et Pablo Longoria aurait donc été chargé de vendre des joueurs dès cet hiver. Les noms de Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic ont été évoqués à ce sujet ces derniers jours, eux qui disposent d’une cote intéressante sur le marché des transferts. Mais l’attaquant serbe de l’OM devrait contrarier les plans de Longoria…

« Je veux rester à l’OM »