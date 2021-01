Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Le Qatar prêt à tout pour son projet légendaire ?

Publié le 12 janvier 2021 à 17h45 par B.C.

Malgré son intention de recruter Lionel Messi, le PSG souhaiterait en priorité prolonger les contrats de Neymar et Kylian Mbappé. Il pourrait toutefois être très compliqué de réunir les trois stars dans la capitale, mais cela ne découragerait pas l'état-major qatari…

Après avoir frappé un grand coup à l’été 2017 en enrôlant Neymar et Kylian Mbappé, le PSG espère de nouveau déjouer les pronostics en prolongeant ses deux stars. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont confirmé durant le mois de décembre l’existence de discussions pour le renouvellement des contrats de Neymar et Kylian Mbappé, et malgré les nombreuses rumeurs les concernant, le PSG resterait optimiste sur l’issue de ces dossiers selon les dernières informations d’ ESPN . Mais dans le même temps, l’état-major parisien suit attentivement la situation de Lionel Messi au FC Barcelone. L’Argentin est en plein doute pour son avenir et n’écarterait pas la possibilité de quitter la Catalogne l’été prochain, lorsqu’il sera libre de s’engager où bon lui semble.

C’est presque impossible pour le trio Neymar-Messi-Mbappé, mais…