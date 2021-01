Foot - PSG

PSG : Une grande nouvelle se confirme pour Neymar !

Publié le 12 janvier 2021 à 14h45 par A.M.

Absent depuis le choc contre l'OL et le tacle de Thiago Mendes en fin de match, Neymar fera bien son grand retour mercredi à l'occasion du Trophée des Champions contre l'OM.

Touché à la cheville le 13 décembre dernier suite à un tacle appuyé de Thiago Mendes en fin de match lors du choc contre l'Olympique Lyonnais, Neymar n'a plus foulé les pelouses et n'a pas encore évolué sous les ordres de Mauricio Pochettino. Mais après avoir craint le pire pour sa star, le PSG a rapidement pu souffler puisqu'il s'agissait finalement d'une entorse et sera bien disponible en février pour affronter le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais la date de son retour est désormais connue.

Neymar a reçu le feu vert pour son grand retour