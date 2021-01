Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé… Pochettino prépare une grosse surprise !

Publié le 12 janvier 2021 à 14h15 par B.C.

Alors que sa présence dans le groupe était encore incertaine il y a quelques jours, Neymar pourrait finalement démarrer la rencontre face à l’OM lors du Trophée des Champions ce mercredi, à l’inverse de Kylian Mbappé…

Touché à la cheville gauche le 13 décembre dernier face à l’OL, Neymar a craint le pire après deux blessures sévères depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Finalement, plus de peur de mal pour le Brésilien, victime d’une simple entorse, mais cette blessure empêche malgré tout l’attaquant de 28 ans de jouer depuis un mois. Aujourd'hui, le retour de Neymar se fait donc toujours attendre alors que le PSG affrontera l’OM pour le Trophée des Champions ce mercredi. Au sein du club, on évoluait dimanche à « 50-50 » la présence de Neymar dans ce Classique même si le principal concerné ferait le maximum pour être opérationnel. « Il essaie de récupérer au plus vite pour jouer face à l'OM. C'est un match super important parce qu'il a un passé avec notamment Alvaro Gonzalez où il y a eu beaucoup de polémique. C'est le genre de matchs que Neymar aime jouer. C'est un classique, un match chaud. Il continue de faire un travail avec des soins deux fois par jour. Il espère s'entraîner avec l'équipe et, dans le pire des cas, il pourrait être sur le banc. Il n'y aura pas prise de risque, car le match le plus important pour le club est contre le FC Barcelone au mois de février », confiait la journaliste Isabela Pagliari au micro d’ Europe 1 le week-end dernier.

Neymar titulaire, Mbappé sur le banc ?