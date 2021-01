Foot - PSG

PSG - Malaise : Avant l’OM, Pochettino est dans le flou pour Neymar !

Publié le 10 janvier 2021 à 21h45 par H.G.

Alors que Neymar n’a toujours pas participé au moindre entraînement collectif du PSG depuis le retour de la trêve hivernale, l’international brésilien serait une nouvelle fois incertain pour le match contre l’OM mercredi prochain.

Mauricio Pochettino ne peut malheureusement pas compter sur Neymar pour ses grands débuts au PSG. En effet, victime d’une grosse entorse à la cheville gauche mi-décembre face à l’OL à la suite d’un tacle de Thiago Mendes, l’international brésilien de 28 ans n’a toujours pas effectué son grand retour à la compétition. Ainsi, l’ancien joueur de Santos était absent pour les matchs du Paris Saint-Germain face à l’ASSE mercredi (1-1) et face au Stade Brestois (3-0) ce samedi. Et alors que le club de la capitale affrontera l’OM mercredi prochain à l’occasion du Trophée des Champions, la présence de Neymar pour ce choc serait toujours plus qu’incertaine.

« C’est du 50-50 »