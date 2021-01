Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino met les choses au clair pour Mbappé !

Publié le 9 janvier 2021 à 21h10 par H.G. mis à jour le 9 janvier 2021 à 21h11

Alors que beaucoup d’observateurs constatent que Kylian Mbappé n’est pas au meilleur de sa forme depuis plusieurs semaines, Mauricio Pochettino a justifié les difficultés rencontrées par son jeune attaquant.

Après un match complètement manqué mercredi face à l’ASSE (1-1), Kylian Mbappé est dans l’oeil du cyclone. En effet, le numéro 7 du PSG est vivement critiqué pour son match raté à Geoffroy-Guichard, mais aussi pour ses performances globalement décevantes dans le jeu depuis le début de saison et son manque de réussite face au but. Ainsi, bon nombre d’observateurs du club de la capitale n’ont pas épargné l’ancien joueur de l’AS Monaco ces derniers jours. Toutefois, pour sa part, Mauricio Pochettino a tenu à soutenir publiquement Kylian Mbappé.

« Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va continuer de prouver qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde »