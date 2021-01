Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo utilise Neymar pour lancer un gros avertissement à Mbappé !

Publié le 8 janvier 2021 à 22h45 par La rédaction

Les dernières performances de Kylian Mbappé avec le PSG se font remarquer, et pas forcément dans le bon sens du terme. L’international français est sous le feu des critiques et certains pensent qu’une remise en question ne serait pas de refus pour le numéro 7 parisien, à l'instar du journaliste Daniel Riolo.

Les récentes performances de Kylian Mbappé ne sont pas passées inaperçues. Très en-dessous du niveau qu’il affichait depuis son éclosion à Monaco en 2017, l'attaquant parisien est sous le feu des critiques. De la part des supporters, mais aussi des journalistes. Nombreux pensent que le numéro 7 du PSG n’est que l’ombre de lui-même, et semble avoir régressé. C’est notamment le cas de Daniel Riolo.

« Neymar est hors du commun, Mbappé ne n'est pas »