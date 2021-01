Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino envoie un message très fort à Mbappé !

Publié le 8 janvier 2021 à 17h10 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé traverse une période délicate ces dernières semaines, Mauricio Pochettino assure qu'il est très heureux du comportement de l'attaquant du PSG.

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé semble marquer le pas. Physiquement, l'international français paraît en difficulté notamment depuis sa blessure en finale de la Coupe de France contre l'ASSE. Avant son licenciement, Thomas Tuchel avait reconnu que l'ancien joueur de l'AS Monaco était dans le rouge et avait besoin de repos. Son successeur sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a donc repris la situation en mains. Et malgré la prestation poussive de Kylian Mbappé contre l'ASSE mercredi (1-1), le technicien argentin avait défendu son nouveau joueur : « Je suis content de la performance de Kylian. Il doit bien sûr s'améliorer et je veux le voir marquer mais aussi mieux jouer. Il est sûrement déçu car on n'a pas gagné, car il aurait pu faire mieux. Je suis content de lui . »

Pochettino ne s'inquiète pas pour Mbappé