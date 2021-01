Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès fracasse deux stars de Pochettino !

Publié le 8 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a été tenu en échec mercredi soir sur la pelouse de l’ASSE pour la grande première de Mauricio Pochettino, Pierre Ménès a pointé du doigt les prestations de Kylian Mbappé et Angel Di Maria.

Fraichement nommé sur le banc du PSG à la place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a connu des débuts plutôt mitigés mercredi soir sur la pelouse de l’ASSE (1-1). Si son équipe a su réagit après l’ouverture du score des Verts, elle n’a toutefois pas été en mesure de faire ensuite la différence pour s’imposer, la faute à un Kylian Mbappé et un Angel Di Maria en deçà de leurs capacités. Et sur son blog, Pierre Ménès a sèchement taclé les deux attaquants du PSG.

« Di Maria et Mbappé ont été catastrophiques »