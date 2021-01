Foot - PSG

PSG - Malaise : Covid, fatigue… Cette sortie inquiétante sur l’état de Mbappé !

Publié le 9 janvier 2021 à 1h15 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé enchaîne les prestations décevantes depuis un certain temps, le docteur Jean-Bernard Fabre estime que le Covid-19 pourrait être responsable de la méforme du Français.

Depuis le début de la saison, beaucoup s’interrogent sur l’état de Kylian Mbappé. Sur le papier, l’international français reste plutôt en forme puisqu’il a inscrit 14 buts et délivré 7 passes décisives en 19 apparitions, mais les prestations de l’attaquant sur le terrain sont bien en deçà des attentes. Face à l’ASSE (1-1) ce mercredi, Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois montré maladroit des ses gestes et n’a pas permis à son équipe de remporter le match. Pire encore, avant la trêve hivernale, Thomas Tuchel avait avoué que son joueur était « dans une zone rouge » physiquement et qu’il était dans l’obligation de le laisser au repos. De quoi s’inquiéter à un peu plus d’un mois du choc face au FC Barcelone en Ligue des champions.

« On s'est demandé si une fatigue sous-jacente ne pourrait pas s'installer, même pour des jeunes qui n'ont pas eu de symptômes »