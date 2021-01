Foot - PSG

PSG : Pochettino ne compte pas lâcher Verratti et sa décision inattendue !

Publié le 7 janvier 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Positionné dans un rôle de meneur de jeu contre l'ASSE (1-1), Marco Verratti a livré une prestation intéressante a semblé plutôt à l'aise à son nouveau poste. Et cela tombe bien puisque Mauricio Pochettino pourrait être tenté de reproduire l'expérience.

A l'occasion du déplacement à Geoffroy-Guichard, la prestation du Paris Saint-Germain était très attendue. Et pour cause, c'était le premier match de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Il ne fallait bien évidemment pas s'attendre à une révolution compte tenu du fait que l'Argentin a découvert son groupe seulement quelques jours avant le coup d'envoi du matche contre l'ASSE, mais son onze de part était scruté et la principale, pour ne pas dire la seule, nouveauté concernait Marco Verratti positionné dans un rôle de numéro 10 derrière Moise Kean au cœur d'un 4-2-3-1 avec Ander Herrera et Idrissa Gueye pour assurer ses arrières. Ce n'est certes pas la première fois que l'Italien évolue à ce poste, mais avec le PSG, c'est très rare. Formé en tant que meneur de jeu, Gufetto avait été reculé sur le terrain par Zdeněk Zeman son entraîneur à Pescara lors de la saison 2011-2012 qui l'a vu exploser en Serie B avant de signer à Paris où Carlo Ancelotti voulait en même en faire une sentinelle. Replacé par Laurent Blanc avec régularité en position de relayeur dans son 4-4-3 aux côtés de Thiago Motta et Blaise Matuidi, Marco Verratti a de nouveau été essayé en numéro 10 par Unai Emery. Mais l'expérience n'avait pas été concluante et avait tourné court. Par conséquent, voir le petit italien derrière Moise Kean mercredi soir suscitait la curiosité.

Pochettino voit Verratti en numéro 10

Et il s'en est plutôt bien sorti. Auteur d'une première période aboutie avec à la clé une passe décisive pour Moise Kean, Marco Verratti a prouvé qu'il pouvait être utile dans la surface de réparation adverse grâce à sa qualité de passes. Moins en vue en seconde période, il a également reculé sur le terrain avec le changement tactique opéré par Mauricio Pochettino qui est passé en 4-4-2 à l'heure de jeu avec l'entrée de Julian Draxler à la place d'Idrissa Gueye. Et visiblement, le technicien argentin compte bien rééditer l'expérience. « Je vois Marco comme un meneur de jeu, pouvant jouer très libre. Bien sûr, au départ, on a parlé de système. Il était placé derrière l’attaquant mais ce n’était que lors des moments où l’on voulait presser. Sinon, on jouait à trois au milieu. Ça c’était uniquement au début mais il a peu à peu bougé un peu partout (…) Mais oui, Marco est un joueur qui doit se sentir libre et est un meneur de jeu qui peut connecter les uns aux autres dans cette équipe. Je suis heureux de sa performance aujourd’hui mais c’est dommage que l’on n’ait pas réussi à marquer en seconde période », confiait le nouvel entraîneur du PSG en conférence de presse.

Verratti à l'aise à son nouveau poste