PSG - Clash : Andy Delort se sert de Neymar pour fracasser Leandro Paredes !

Publié le 10 janvier 2021 à 21h15 par Th.B.

N’ayant visiblement pas vraiment tourné la page un an après son altercation avec Leandro Paredes, Andy Delort s’est payé la tête du milieu de terrain du PSG en lui glissant un tacle subtil.

Au cours de l’hiver 2020, Andy Delort avait noté la mauvaise attitude de Leandro Paredes sur le terrain lors d’un match opposant le PSG à Montpellier. Des mots semblent également s’être échangés suite à un contact avec Neymar. Après la rencontre, Paredes et Neymar avaient même posé sur les réseaux sociaux avec le maillot du buteur montpelliérain. À l’époque, Delort avait eu un discours cru envers le milieu de terrain argentin du PSG. « Le pire à Paris, c’est Paredes. C’est incroyable comment il parle. Il insulte tout le monde sur un terrain. Et pourtant il s’appelle Paredes. Pas Neymar… ». Près d’un an plus tard, Andy Delort a été invité à s’exprimer de nouveau sur cet épisode.

«C’est bien au moins il sert à quelque chose Paredes à Paris…»