Foot - PSG

PSG : L’amusante discussion entre Sirigu et Ibrahimovic

Publié le 10 janvier 2021 à 15h55 par La rédaction

Anciens coéquipiers au PSG, Zlatan Ibrahimovic et Salvatore Sirigu se sont rappelés au bon souvenir de leur passage dans la capitale au cours de la rencontre entre l'AC Milan et Torino ce samedi.