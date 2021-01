Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar a fixé la date de son retour !

Publié le 11 janvier 2021 à 0h45 par H.G.

Alors qu’il est annoncé incertain pour le match face à l’Olympique de Marseille ce mercredi, Neymar serait déterminé à effectuer son grand retour à la compétition contre les Phocéens.

Victime d’une grosse entorse à la cheville gauche après un tacle de Thiago Mendes face à l’OL mi-décembre, Neymar a manqué les deux premières rencontres du PSG en 2021 contre l’ASSE (1-1) et le Stade Brestois (3-0). Et tandis que le club de la capitale affrontera l’OM ce mercredi à l’occasion du Trophée des Champions, la présence de l’international brésilien de 28 ans est une nouvelle fois incertaine à en croire Le Parisien , qui a annoncé ce dimanche que tout dépendait de sa présence - ou non - à l’entrainement collectif ce lundi. Mais de son côté, Neymar serait déterminé à être présent pour ce choc face à Marseille. C’est du moins ce qu’a annoncé Isabela Pagliari sur l’antenne d’ Europe 1 , cette dernière expliquant que le numéro 10 du PSG faisait tout son possible pour être remis de sa blessure au plus vite, même si aucun risque ne sera évidemment pris.

« Neymar essaie de récupérer au plus vite pour jouer face à l’OM »