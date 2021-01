Foot - PSG

PSG : Keylor Navas prêt à baisser son salaire avec la Covid-19 ? Il répond !

Publié le 12 janvier 2021 à 13h45 par G.d.S.S.

Alors que l’économie mondiale est frappée de plein fouet par la crise sanitaire de la Covid-19, Keylor Navas se prononce sur une éventuelle baisse de son salaire au PSG.

Depuis maintenant près d’un an, la monde entier vit au rythme de la crise sanitaire de la Covid-19, et l’impact financier dans l’ensemble des secteurs professionnels est particulièrement violent. Le sport est notamment touché, et même les grosses écuries telles que le PSG qui ont imposé une baisse de salaire aux joueurs au cours du premier confinement. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce mardi, Keylor Navas a livré ses vérités à ce sujet.

« On gagne notre salaire, on le mérite »