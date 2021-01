Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar sait ce qu’il veut pour son avenir !

Publié le 12 janvier 2021 à 22h10 par Th.B.

Alors que le PSG serait sur le point de lui formuler une offre pour prolonger son contrat qui court jusqu’à l’été 2022, Neymar n’aurait d’yeux que pour le Paris Saint-Germain et ferait de sa prolongation une priorité.

Le PSG pourrait assez rapidement trouver un terrain d’entente avec le clan Neymar pour une prolongation de contrat. En effet, selon Téléfoot , une offre serait sur le point d’être transmise à la star du PSG pour qu’elle prolonge son aventure parisienne qui pour le moment expirera en juin 2022. Journaliste pour Esporte Interativo, Isabela Pagliari a confié au micro d ’Europe 1 dimanche soir que Neymar souhaitait pour sa part rester au PSG et qu’on entrerait dans le vif du sujet concernant son dossier dans les bureaux de la direction du Paris Saint-Germain. « Neymar veut rester au PSG. Les relations sont plus tranquilles avec Leonardo même s'il reste des traces du passé. Le PSG essaie de préparer une première proposition, car Neymar est très content au Paris Saint-Germain. Il se sent très bien à Paris, avec l'équipe, le club. Les prochains jours vont être importants au niveau des prolongations ».

Le PSG ou rien d’autre pour Neymar ?