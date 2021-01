Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé, une mission impossible pour Zidane et Klopp ?

Publié le 12 janvier 2021 à 18h45 par T.M.

Le feuilleton Kylian Mbappé fait énormément parler. Et alors que le PSG redoute bien évidemment un départ de son prodige, pas sûr que les prétendants puissent envisager une telle opération. Explications.

Selon les dernières informations de Téléfoot , Leonardo pourrait bien toucher au but avec Neymar. En effet, depuis plusieurs semaines, ça discute pour la prolongation de la star du PSG. Souhaitant rester, le Brésilien devrait prochainement recevoir une proposition concrète pour prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2022. Prolonger Neymar est l’une des priorités de Leonardo, l’autre étant celle de Kylian Mbappé. En effet, offrir un nouveau contrat au Français est également vital afin notamment d’empêcher un départ vers le Real Madrid. Alors qu’il est annoncé que la Casa Blanca lancera l’assaut l’été prochain, la vérité pourrait bien être différente.

Une opération trop onéreuse ?