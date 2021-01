Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman était prêt à tout pour quitter l’OM !

Publié le 12 janvier 2021 à 20h45 par La rédaction

Ce n’est désormais plus qu’une question d’heures, Kevin Strootman va finir la saison en prêt au Genoa. Un soulagement pour le jouer de l’OM qui souhaitait avant tout retrouver du temps de jeu.

Le mercato hivernal de l’OM s’accélère enfin. Ce mardi, le club phocéen a annoncé l’arrivée de Pol Lirola, prêté par la Fiorentina, et d’ici peu, c’est le départ de Kevin Strootman qui sera officialisé. En effet, le Néerlandais ne finira pas la saison sur la Canebière, puisqu’il sera prêté au Genoa pour 6 mois. Cela fait maintenant plusieurs mois que l’OM cherche à se débarrasser de Strootman et de son salaire XXL. Cela va être chose faite et le joueur de 30 ans a d’ailleurs vu cette opportunité d’un très bon oeil.

Enfin du temps de jeu pour Strootman !