Mercato - OM : Un gros chantier se profile pour l’été prochain !

Publié le 13 janvier 2021 à 6h00 par Th.B.

Que ce soit avec Jordan Amavi, pour qui l’OM aurait formulé une offre de prolongation de contrat, ou Florian Thauvin dont le dossier n’avancerait pas d’un pouce, l’Olympique de Marseille devrait voir les deux quitter le club gratuitement à la fin de la saison. De quoi laisser Pablo Longoria confronté à un gros chantier pour les remplacer.

Téléfoot et La Provence ont été clairs ces dernières heures : l’OM est passé à l’offensive pour prolonger le contrat courant de Jordan Amavi. Et bien que les négociations avanceraient dans le bon sens et se feraient dans « un climat serein » toujours selon La Provence , Pablo Longoria ne devrait pas pouvoir boucler la prolongation de contrat d’Amavi, contractuellement lié à l’OM jusqu’en juin prochain. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille peut d’ailleurs être refroidi par la déclaration du latéral gauche indéboulonnable du onze de départ d’André Villas-Boas à France Football . « Il y a plusieurs envies. Je suis très bien à Marseille. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, je ne sais pas vraiment. Peut-être que je ne serai plus ici. On va voir comment tout cela avance. ». Et ça se présenterait relativement mal pour Amavi, mais pas seulement.

Clap de fin pour Amavi et Thauvin ?