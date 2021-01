Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un prétendant déjà hors course pour Sergio Ramos ?

Publié le 13 janvier 2021 à 7h30 par A.D.

En de contrat à l'issue de la saison, Sergio Ramos ne manquerait pas de pistes pour son avenir. Alors que son nom a été lié à Liverpool, entre autres, le capitaine du Real Madrid ne devrait en aucun cas rejoindre l'effectif de Jürgen Klopp cet été. Explications.

Arrivé à l'été 2005, Sergio Ramos pourrait mettre fin à 16 années de règne au Real Madrid cet été. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, le capitaine merengue serait encore loin d'une prolongation. Ce qui n'aurait pas manqué d'alarmer les plus grands clubs européens, à l'instar du PSG, Manchester United ou encore City. Egalement associé à Liverpool, Sergio Ramos ne devrait en aucun cas rejoindre les Reds de Jürgen Klopp l'été prochain.

Un avenir loin de Liverpool pour Sergio Ramos ?