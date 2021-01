Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid, Manchester United... Un pont d’or offert à Sergio Ramos ?

Publié le 12 janvier 2021 à 11h30 par A.C.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos pourrait être l’un des gros dossiers du prochain mercato. Plusieurs clubs seraient dans le coup, comme le PSG ou encore Manchester United.

L’été 2021 pourrait marquer la fin de l’aventure madrilène de Sergio Ramos. Au Real Madrid depuis 2005, le défenseur est devenu une véritable icône des Merengue , mais son contrat se termine en juin prochain... et la politique du club envers les trentenaire est inflexible ! Le président Florentino Pérez n’est en effet pas disposé à offrir plus d’un an de prolongation. C’est exactement ce qui s’est passé avec Luka Modric, lui aussi en fin de contrat, qui devrait prolonger d’un an à en croire MARCA . Mais ce qui bloque le dossier Sergio Ramos est surtout le salaire. Le capitaine du Real Madrid est en effet le deuxième plus gros salaire du club derrière Eden Hazard, avec plus de 15M€ net par an. Et il ne semble pas vouloir renoncer au moindre sou...

Entre Pérez et Ramos, rien ne va plus

D’après les informations de Sky Sport Italia , Florentino Pérez aurait demandé à Sergio Ramos d’accepter une baisse de 10% de son salaire actuel, comme il l’aurait d’ailleurs demandé à tous les joueurs de l’équipe première. Le Real Madrid aurait ainsi formulé une offre au mois de décembre, avec un contrat jusqu’en 2023 et un salaire de 12,5M€ par an. Refus catégorique de Ramos, qui continuerait à réclamer une prolongation de trois ans et un salaire inchangé de 15M€ par an. Cette situation commencerait d’ailleurs à en agacer plus d’un en interne. Selon Sky une partie du vestiaire menée notamment par Casemiro, se serait insurgée contre Sergio Ramos, qui peut toutefois compter sur le soutien de plusieurs coéquipiers.

Manchester United prêt à couvrir d’or Sergio Ramos