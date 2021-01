Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eriksen, Draxler, Aouar… Leonardo y voit plus clair pour le mercato !

Publié le 12 janvier 2021 à 17h30 par Th.B.

Que ce soit cet hiver ou pour le mercato estival, le PSG testerait le marché et partagerait des pistes communes avec d’autres grands clubs européens. Ce serait le cas d’Arsenal d’après plusieurs médias. Cependant, les Gunners feraient à la fois les affaires du champion d’Espagne et lui mettraient les bâtons dans les roues pour le dossier Julian Draxler.

Depuis quelques saisons, avec notamment le lancement de l’ère Qatar Sports Investments à l’été 2011, le PSG est entré dans une nouvelle dimension sportive et marketing. De quoi permettre aux agents notamment de faire gonfler la cote de leurs joueurs, le club parisien faisant partie des équipes les plus riches d’Europe. Et forcément, à l’approche des différentes fenêtres de transfert, le PSG est partout bien que le club soit en proie à des difficultés financières en grande partie en raison du Covid-19. Cet hiver, des noms comme Dele Alli, qui est la priorité de Mauricio Pochettino devant Christian Eriksen comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 26 décembre, ou encore Paulo Dybala seraient des options prises en considération selon la presse. En marge de l’été prochain, le PSG se pencherait sur les options Houssem Aouar ou encore Lionel Messi qui pourrait bien être libre de tout contrat. Et au niveau des départs, afin de pouvoir renflouer les caisses et alléger la masse salariale, plusieurs joueurs du PSG seraient sur le pont. Parmi eux, Julian Draxler. Cependant, rien ne semble joué dans ce dossier.

Leonardo bloqué pour la vente de Julian Draxler ?

Ces derniers temps, le nom de Julian Draxler a été lié à Arsenal. France Football révélait effectivement que le club londonien, en quête de nouvelles têtes afin de booster la créativité de l’équipe, se pencherait sur le profil du milieu offensif du PSG, à l’instar du Bayer Leverkusen ou encore du Hertha Berlin. Cependant, selon Eurosport UK , il ne faudrait pas compter sur Arsenal pour le recrutement de Julian Draxler cet hiver. En effet, les Gunners aimeraient, sous l’impulsion de Mikel Arteta, se distancer de l’ère Arsène Wenger. Le mythique manager d’Arsenal ayant cultivé le désir de recruter Draxler lors de son long passage sur le banc du club, le nouveau coach d’Arsenal refuserait de lancer une offensive pour Julian Draxler bien qu’il ait été considérablement supervisé. L’option Julian Brandt évoluant au Bayer Leverkusen plairait plus à Arsenal. Si le Bayer et le Hertha ne se bougeaient pas, Draxler pourrait donc aller jusqu’au bout de son contrat qui court jusqu’en juin prochain. Néanmoins, bien qu’Arsenal mette des bâtons dans les roues du PSG dans le dossier Draxler, le pensionnaire de Premier League laisserait un boulevard au champion de France dans deux autres dossiers.

Arsenal laisse le champ libre au PSG pour Aouar et Eriksen