Mercato - PSG : Arsène Wenger jouerait un sale coup à Leonardo pour Julian Draxler !

Publié le 12 janvier 2021 à 16h45 par Th.B.

Intéressé par le profil de Julian Draxler que le club aurait supervisé depuis un moment, Arsenal ne lancerait pas une offensive pour le milieu de terrain offensif du PSG. Et ce, pour une raison précise.

Et si Arsenal permettait au PSG de définitivement se débarrasser de Julian Draxler cet hiver ? Alors que l’international allemand est contractuellement lié au vice-champion d’Europe jusqu’en juin prochain, Leonardo chercherait à se séparer du milieu de terrain offensif ce mois-ci afin de ne pas le laisser partir libre de tout contrat à la fin de la saison. France Football révélait dernièrement qu’Arsenal était l’un des clubs intéressés par le profil de Draxler, à l’instar du Hertha Berlin et du Bayer Leverkusen. Il ne faudrait cependant pas compter sur les Gunners , et en partie en raison d’Arsène Wenger.

Arsenal plus dans le coup à cause… d’Arsène Wenger ?