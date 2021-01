Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel a une piste XXL pour rebondir !

Publié le 13 janvier 2021 à 11h45 par B.C.

Remercié par le PSG au début de la trêve hivernale, Thomas Tuchel est aujourd’hui libre de s’engager dans le club de son choix, et l’Allemand figurerait sur la short-list d’un top-club européen.

Le succès du PSG face à Strasbourg le 23 décembre dernier n’aura pas suffi à Thomas Tuchel pour sauver son poste. Dans le collimateur de l’état-major qatari après ses critiques sur l’organisation du PSG et en froid avec Leonardo, l’Allemand a été démis de ses fonctions dans la foulée du dernier match du club parisien de l’année 2020. Mauricio Pochettino a donc succédé à Thomas Tuchel, désormais libre de tout contrat. L’Allemand se verrait bien rebondir en Premier League lorsque le moment sera venu, et une opportunité pourrait rapidement se présenter.

Tuchel sur le short-list de Chelsea

Les jours de Frank Lampard pourraient en effet être comptés si les résultats de Chelsea ne s’améliorent pas rapidement. Les Blues figurent à la 9e de Premier League, insuffisant pour un club ayant dépensé plus de 200M€ lors du mercato estival. D’après les informations de Christian Falk, journaliste à Bild , Chelsea a déjà établi sa short-list en cas de départ précipité de Lampard, et Thomas Tuchel figure bien dessus, en compagnie de Massimiliano Allegri (libre), Brendan Rodgers (Leicester), Ralph Hasenhüttl (Southampton) et Julian Nagelsmann (Leipzig). Tuchel apparaît même comme l’un des favoris puisqu’il est le seul avec Allegri à être libre de s’engager dans le club de son choix dès maintenant, et des contacts ont d'ores et déjà été entamés avec les deux hommes selon le journaliste allemand.