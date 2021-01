Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Négociations compliquées entre Giroud et la Juventus

Publié le 13 janvier 2021 à 10h25 par La rédaction

Toujours en manque de temps de jeu du côté de Chelsea, malgré une fin de saison dernière étincelante, Olivier Giroud pourrait se trouver un nouveau club dès cet hiver. La Juventus serait sur le coup, mais les négociations seraient toujours plus compliquées.