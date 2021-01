Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour remplacer Tuchel, le choix du PSG était clair !

Publié le 13 janvier 2021 à 5h00 par T.M.

En décembre dernier, le PSG s’est séparé de Thomas Tuchel et a nommé Mauricio Pochettino à la place. Un nom qui aurait été le seul à avoir été coché par la direction parisienne.

Après deux ans et demi sur le banc du PSG, Thomas Tuchel n’aura pas survécu aux résultats en deçà de son équipe. En effet, fin décembre, la direction parisienne s’est séparée de l’Allemand. Cela faisait d’ailleurs plusieurs mois que l’avenir du natif de Krumbach était incertain et la question de sa succession faisait énormément. Alors que Mauricio Pochettino a été nommé par le PSG, les noms de Thiago Motta et Massimiliano Allegri étaient également évoqués. Toutefois, il semblerait que l’Argentin ait été l’unique option envisagée pour reprendre les commandes du club de la capitale.

« En cas de licenciement de Tuchel, le choix était très clair »