Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’agent de Thiago Motta lâche ses vérités pour la succession de Tuchel !

Publié le 11 janvier 2021 à 21h45 par Th.B.

Annoncé comme étant une potentielle piste pour la succession de Thomas Tuchel, rôle que Mauricio Pochettino s’est finalement vu attribuer, Thiago Motta n’a pas concrètement été approché pour devenir l’entraîneur du PSG.

Bien avant que Thomas Tuchel ne soit licencié dans la nuit du 23 au 24 décembre, Leonardo semble s’être penché sur la succession du désormais ex-entraîneur du PSG. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain et les hauts représentants du club auraient initiés les contacts avec Mauricio Pochettino plusieurs semaines avant que Tuchel ne soit remercié. Au moment où l’Allemand avançait avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, les médias révélait qu’une short-list de coachs avait été dressée par Leonardo dans laquelle le nom de Thiago Motta figurait. Invité à s’exprimer ce lundi soir sur le plateau de Culture Foot , Alessandro Canovi a nié tout rapprochement concret entre le PSG et son client.

«Thiago n’a jamais été contacté pour être coach»