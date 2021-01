Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Pochettino, le PSG a vraiment fait le bon choix !

13 janvier 2021

Le nouvel entraîneur du PSG se nomme donc Mauricio Pochettino. Un choix totalement validé par ses prédécesseurs que sont Laurent Blanc et Unai Emery.

Alors que Thomas Tuchel avait encore 6 mois de contrat, le PSG a pris une décision radicale. Fin décembre, le club de la capitale a remercié l’Allemand et quelques jours plus tard, c’est Mauricio Pochettino qui a été nommé sur le banc parisien. Remercié par Tottenham fin 2019, l’Argentin retrouve donc un poste, faisant par la même occasion son retour au PSG, où il avait joué entre 2001 et 2003. Dans la capitale, Pochettino a la mission de donner une véritable identité à son équipe et en attendant que des premiers effets soient constatés, ce choix fait l’unanimité.

« L’entraîneur parfait pour le PSG »