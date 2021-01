Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dele Alli, une mauvaise idée pour Pochettino ?

Publié le 12 janvier 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que Mauricio Pochettino est intéressé à l’idée de retrouver Dele Alli au PSG, cela pourrait bien être une mauvaise idée. Explications.

Dans les prochains jours, Mauricio Pochettino rencontrera Leonardo et entre les deux hommes, il devrait bien être question du recrutement du PSG. Qui rejoindra l’effectif parisien durant ce mois de janvier ? Comme le10sport.com vous l’a révélé, la priorité de Pochettino se nomme Dele Alli, préférant retrouver le Britannique, plutôt que Christian Eriksen. En grande difficulté à Tottenham sous les ordres de José Mourinho, Alli pourrait donc venir se relancer au PSG, avec Pochettino, un entraîneur qui a confiance en lui.

« Il est l’ombre du joueur qu’il était »