Foot - PSG

PSG : Pochettino va déjà devoir prendre une décision radicale !

Publié le 12 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Nommé entraîneur du PSG en début d'année, Mauricio Pochettino va rapidement devoir gérer la concurrence entre Mauro Icardi et Moise Kean.

« Je crois que la concurrence est toujours importante dans un grand club. Avec des joueurs comme Moise Kean Kean et Mauro Icardi Icardi, cela doit améliorer le rendement de chacun. C'est important pour ce poste. Je suis content du match de Moise Kean Kean à Saint-Etienne. Mauro Icardi Icardi revient de blessure, nous verrons comment il se sent demain. Mais la concurrence est toujours la bienvenue . » Ces derniers jours, Mauricio Pochettino se prononçait sur la concurrence entre Mauro Icardi et Moise Kean. Il faut dire qu'en l'absence de l'Argentin, l'attaquant prêté par Everton s'est particulièrement distingué. Et le nouvel entraîneur du PSG va devoir tranché.

Entre Kean et Icardi, Pochettino va devoir trancher