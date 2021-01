Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino a une grande priorité pour cet hiver !

Publié le 12 janvier 2021 à 19h10 par T.M.

Désormais sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino est assailli de questions sur ses plans pour ce mercato hivernal. Et les intentions de l’Argentin seraient bien identifiées.

Après plus d’un an sans entraîner, Mauricio Pochettino a enfin repris du service. En effet, l’Argentin a été choisi par le PSG pour prendre la succession de Thomas Tuchel. Désormais sur le banc parisien, le natif de Murphy doit mener le club de la capitale vers les succès. Pour cela, Pochettino pourrait profiter de ce mois de janvier pour déjà changer des choses dans son effectif. Plusieurs rumeurs font notamment état d’un intérêt pour Christian Eriksen et Dele Alli, deux anciens protégés du technicien à Tottenham.

Tirer le meilleur de l’effectif actuel !