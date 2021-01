Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse tombe pour cet ancien attaquant du FC Barcelone !

Publié le 12 janvier 2021 à 18h15 par T.M.

A la recherche d’un attaquant, l’OM penserait notamment à Abel Ruiz, actuellement à Braga. Face à cette rumeur, l’agent de l’Espagnol a tenu à mettre les choses au point.

Ce mardi, l’OM a officialisé l’arrivée de Pol Lirola. Prêté par la Fiorentina, l’Espagnol vient donc régler les problèmes d’André Villas-Boas au poste d’arrière droit. Mais un autre chantier doit encore être réglé : celui de l’attaquant. En ce mois de janvier, faire venir un nouvel attaquant est la grande priorité de l’entraîneur de l’OM. En coulisse, Pablo Longoria se démène donc pour trouver l’heureux élu, multipliant d’ailleurs les pistes pour cela. Alors que le nom d’Arkadiusz Milik (Naples) revient souvent, ces dernières heures, il a également été question d’un intérêt des Phocéen pour Abel Ruiz, ancien joueur du FC Barcelone, qui appartient aujourd’hui à Braga.

« Aucun contact ou intérêt de l’OM »