Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de boucler un dossier à 36M€ ?

Publié le 14 janvier 2021 à 15h15 par A.C.

Actuellement prêté au Paris Saint-Germain, Moise Kean pourrait bien y rester... mais Everton réclamerait une somme très importante !

Qui aurait pu parier sur Moise Kean, en début de saison ? Révélation de la saison 2018/2019 avec la Juventus, l’attaquant semblait s’être un peu perdu en Angleterre, du côté d’Everton. Pourtant, profitant de la blessure de Mauro Icardi, il a rapidement trouvé sa place au Paris Saint-Germain. Il est tout simplement le deuxième meilleur buteur du club (11 buts), à trois longueurs de Kylian Mbappé (14). Ainsi, au PSG on a rapidement songé à le garder au-delà de son prêt. Carlo Ancelotti a récemment ouvert la porte à un possible départ, tandis que Mauricio Pochettino a parlé de « discussions privées » pour Moise Kean.

Everton négocierait avec le PSG un transfert à 36M€