Mercato - PSG : Mauricio Pochettino déjà snobé par une grosse star ?

Publié le 14 janvier 2021 à 11h45 par Th.B.

Tout juste arrivé au poste d’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino pourrait se laisser tenter par Sergio Agüero en marge du prochain mercato estival. Néanmoins, l’attaquant de Manchester City cultiverait un désir prononcé pour la suite de sa carrière.

Et si la première recrue estivale de Mauricio Pochettino à la fin de la saison se nommait Sergio Agüero ? Ayant vu à l’ouvrage l’attaquant de Manchester City lors de son passage sur le banc de Tottenham, le nouvel entraîneur du PSG ferait de son compatriote argentin sa priorité pour le mercato estival selon l’agent de joueurs Bruno Satin. « À la fin de saison, manifestement, et ça ça a fait partie des discussions lorsque Mauricio Pochettino est venu, c’est de savoir de quelle façon on peut faire bouger l’effectif. Il y a un joueur qui lui plaît beaucoup et qu’il aimerait bien voir venir au PSG et qui de surcroît sera libre au mois de juillet prochain c’est (Sergio) « Kun » Agüero qui naturellement est Argentin et que Mauricio Pochettino connaît très bien et a naturellement suivi lorsqu’il était en Angleterre ». D’après The Sun , le FC Barcelone ferait irruption dans le dossier Agüero. De quoi compliquer les affaires du PSG pour l’attaquant qui sera libre de tout contrat en juin prochain.

« Lui est très intéressé par l’idée de retourner en Argentine »