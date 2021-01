Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Paul Pogba totalement relancé ?

Publié le 14 janvier 2021 à 6h45 par Th.B.

Certes, Mauricio Pochettino ferait de lui une piste chaude pour le mercato estival. Néanmoins, que ce soit le PSG ou un autre prétendant de Paul Pogba, un transfert est tout sauf bouclé. Explications.

« J'ai toujours dit que Paul est un important et grand joueur pour nous. C'est un bon personnage dans le vestiaire, c'est toujours celui vers lequel les gars se tournent et c'est un champion du monde, bien sûr. Je pense qu'il est à son meilleur niveau en ce moment ». Voici le message que Ole Gunnar Solskjaer a fait passer à la fin du match face à Burnley mardi soir dans des propos rapportés par Goal . Une rencontre dans laquelle Paul Pogba a joué un rôle primordial puisqu’il y a inscrit l’unique but. Le décrié milieu de terrain français a même offert la première place de Premier League aux Red Devils qui ont laissé Liverpool à trois points grâce à ce succès. Tout va pour le mieux du côté d’Old Trafford et en partie grâce au regain de forme de Pogba ces dernières semaines. De quoi chambouler son avenir qui semblait jusqu’ici s’écrire loin de Manchester et potentiellement au PSG ?

Les courtisans obnubilés par d’autres dossiers, la rédemption de Pogba à United ?