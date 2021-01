Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Juve, Real Madrid... Pochettino face à un gros calvaire pour Pogba ?

Publié le 12 janvier 2021 à 23h15 par A.C.

Mauricio Pochettino devra batailler, s’il souhaite vraiment recruter Paul Pogba au Paris Saint-Germain.

A peine arrivé, Mauricio Pochettino aurait déjà communiqué à Leonardo les grands axes du recrutement qu’il souhaiterait avoir au Paris Saint-Germain. A en croire les dernières indiscrétions provenant d’Angleterre, l’un de ces axes concernerait Paul Pogba. Selon The Daily Star , le milieu de Manchester United ferait partie des recrues demandées par Pochettino à Leonardo. Si un départ de Pogba semble de plus en plus probable vu sa situation contractuelle, le PSG aura fort à faire dans ce dossier.

La Juve et le Real Madrid, les principaux obstacles pour le PSG